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Skandala adı karışan CHP'li ilçe başkanını partiyle ilişiği kesildi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili ortaya atılan tecavüz iddiaları üzerine ilçe başkanının üyelik dahil olmak üzere patiyle bütün ilişkilerinin geçici süreyle askıya alındığını söyledi

İHA

Skandala adı karışan CHP'li ilçe başkanını partiyle ilişiği kesildi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili ortaya atılan tecavüz iddiaları üzerine ilçe başkanının üyelik dahil olmak üzere patiyle bütün ilişkilerinin geçici süreyle askıya alındığını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili ortaya atılan tecavüz iddiaları üzerine ilçe başkanının üyelik dahil olmak üzere patiyle bütün ilişkilerinin geçici süreyle askıya alındığını söyledi.
Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan şahıs, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale ilçe Başkanlığı görevini yürüten S.K. isimli şahsın 2018 yılında 16 yaşında olan eşine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Öte yandan, şahıs resmiyette kendi çocuğu olarak gözüken çocuğun babasının da S.K. olduğunu ileri sürmüştü. Ülke gündemini sarsan olay üzerine harekete geçen Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Malatya İl Müdürlüğü de ortaya atılan iddialar üzerine konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da parti binasında konuyla ilgili açıklama yaptı.
“Hemen 1 saat içerisinde bu kişinin partimizle bütün ilişiğini kestik”
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, söz konusu olay sonrası ilçe başkanı S.K.’nin partiyle ilişiğinin kesildiğini belirterek, “Dün bir televizyon kanalında Kale ilçemizle ilgili bir iddia söz konusu oldu. Bizde ilk defa il yönetimi olarak, milletvekilimiz ve genel merkezimiz olarak ilk defa televizyon kanalında çıkan program sonrası durumdan haberdar olduk. İlk yaptığımız iş il başkanı olarak arkadaşlarımız bize ulaşmışlardı. Böyle bir program yapılıyor şeklinde ve ben de hemen televizyon kanalının canlı yayınına ulaşmaya çalıştım. Televizyondan da olayı takip etmeye çalıştım. İlk olarak genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba’ya durumu ilettik. Oda o saatler bir televizyon kanalında programdaydı. Program sonrasında ne yapabileceğimiz konusunda konuyu konuştuk. Daha sonra genel merkezimizle, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızla konuyu paylaştık. Bu bir iddia ama önemli bir iddia. Hemen 1 saat içerisinde bu kişinin partimizle bütün ilişiğini kestik. Üyelik dahil olmak üzere bütün ilişkilerini geçici süreyle, bu olay açıklığa kavuşana kadar bütün ilişkilerini askıya aldık. Programdan 1 saat sonra hem bu kişi ilçe başkanımız değildi hem partimizin üyesi değildi. Derhal gereğini örgüt olarak yaptık” dedi.
“Bu kişiyle ilgili disiplin soruşturmasını da başlattık”
S.K. isimli şahısla ilgili disiplin soruşturmasının başlatıldığını belirten Kiraz, “Bu kişiyle ilgili disiplin soruşturmasını da başlattık. İlerideki bir durum karşısında partiye dönüşü mümkün olmasın diye. Çok açık, net söylüyoruz tecavüz, taciz kimden gelirse gelsin buna karşı çıkmayan, en sert tepkiyi vermeyen ahlaksızdır, namussuzdur. Bu konu üzerinden milletvekilimize yönelik, partimize yönelik veya il örgütümüze yönelik bir saldırıda aynı şekilde ahlaksızlıktır. Böyle bir konu karşısında kim sessiz kalırsa, kim sessiz kalmışsa şerefsizdir, ahlaksızdır, namussuzdur. Sessiz kaldığımızı iddia edenleri de şerefsizlikle, ahlaksızlıkla suçluyorum. Hangi parti de olursa olsun tecavüzcünün, tacizcinin, ahlaksızın partisi olmaz. Bu hangi parti olursa olsun. Bunun savunulacak bir tarafı olmaz olamaz. CHP bu konuda rüştünü ispatlamış, önemli bir partidir ve bu süre içerisinde büyük bir partidir. Kimin suçlu olduğunu, kimin suçsuz olduğunu zaman zaman bilmeyerek bir kitle partisinde herkesin siyaset yapma hakkı vardır ama bu durumlar ortaya çıktığında bir dakika bile o kişiyi partimizde bekletmeyiz. Dünde aynısını yaptık, bekletmedik” dedi.

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