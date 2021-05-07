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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanı Gürkan’dan Kadir Gecesi mesajı

İHA

Başkanı Gürkan’dan Kadir Gecesi mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Başkan Gürkan, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajında, “Kadir Gecesi, cehaletin yerine bilimi, karanlığın yerine aydınlığı, kin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü öneren kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’in tüm insanlığa armağan edildiği özel ve mübarek bir gecedir. Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazanı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin ve Ramazan Bayramına yaklaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur'anı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'anı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kadir Gecesini maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Onun için bu mübarek gecenin insanların kalplerine, gönül dünyalarına ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hanemize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum.
Bu vesileyle başta hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgınının sona ermesini ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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