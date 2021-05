Malatya’da iftar ve sahur yardımları arttı

Malatya’da, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahurluk ulaştırılan aile sayısı arttı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce vatandaşa iftar ve sahur ikramında bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Şirketi aracılığıyla 5 bin aileye iftar bin aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Her daim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda iftar programlarımızı maalesef pandemi kısıtlamalarından dolayı gerçekleştiremiyoruz. Vatandaşlarımızla iftarda birlikte olamasak da yemek dağıtım programımızla her vatandaşımızın evine misafir olmaktayız. BELSOS Şirketimiz tarafından hazırlanan sıcak yemekler binlerce aileye yine ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden BELSOS şirketimiz günlük 5 bin aileye iftar bin aileye de sahurda sıcak yemek ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak veren el ile alan el arasında aracı olarak hayırseverlerimiz tarafından tarafımıza ulaştırılan yardım malzemeleri de yine ihtiyaç sahiplerine tarafımızca ulaştırılıyor” dedi.

Yemek dağıtımlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı ise “BELSOS Genel Müdürlüğü olarak Ramazan Ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramının bitimine kadar sürecek olan Ramazan İftar Yemek dağıtımımız ve Sahur dağıtımımız oluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve Kızılay’ın iştirakleriyle Ramazan ayının ilk birkaç günü 34 bin kişiye sıcak iftar yemeği dağıtımını yapıyorduk. Ancak, gelen talepler sonucunda artık günlük 5 bin kişiye sıcak iftar yemeği, bin kişiye de sahur yemeği dağıtımı yapılıyor. Dağıtımlarımız bayram sonuna kadar devam edecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve kimsesiz vatandaşlarımıza yemek dağıtımlarımızı yapıyoruz. Sıcak yemeklerimiz adreslere kadar teslim ediliyor. Projemizde Malatya Büyükşehir Belediyemize iştirak eden paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

