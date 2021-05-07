Başkan Güder’den Kadir Gecesi mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Kadir Gecesi mesajı

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'anı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Güder’den Kadir Gecesi mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’anı Kerim’in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, İslam dünyasının rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirten Başkan Güder, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’anı Kerim'de bildirilen Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşamaktayız. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’anı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Rabbimize hamd ü senalar ediyor, aziz milletimizin, mümin kardeşlerimizin ve bütün İslam âleminin Kadir Gecesini gönülden kutluyorum. Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Zira Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’anı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir. Kadir, izzet, şeref, değer ve itibar demektir. Yeryüzünün mükerrem varlığı olan insanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltecektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kadir Gecesi, Kur’an’la, Kur’an’ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini en güzel temenni ve duygularla tebrik ediyor; Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını ve topyekûn insanlığın geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı
YEREL HABERLER Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı
Malatya'da atıl alan sosyal tesise dönüştürüldü Malatya'da atıl durumdaki 300 metrekarelik aarazide muhtar evi, kütüphane ve çocuk oyun alanı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da atıl alan sosyal tesise ...
Başkan Çınar, ‘kadir gecesi’ programında vatandaşlarla bir araya geldi Çınar: “Kadir gecesini idrak edecek olmanın huzurunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ‘kadir gecesi’ programında ...
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
YEREL HABERLER Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Hem dil, hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar
YEREL HABERLER Hem dil, hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar
Malatya’da iftar ve sahur yardımları arttı
YEREL HABERLER Malatya’da iftar ve sahur yardımları arttı
MTÜ’den Hemşirelik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’den Hemşirelik Haftası etkinliği
Başkan Gürkan, müteahhitleri kabul etti Gürkan: “Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak bizim için büyük önem taşımaktadır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, müteahhitleri kabul etti Gürkan: ...
Başkanı Gürkan’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Gürkan’dan Kadir Gecesi mesajı
Skandala adı karışan CHP'li ilçe başkanını partiyle ilişiği kesildi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili ortaya atılan tecavüz iddiaları üzerine ilçe başkanının üyelik dahil olmak üzere patiyle bütün ilişkilerinin geçici süreyle askıya alındığını söyledi
YEREL HABERLER Skandala adı karışan CHP'li ilçe başkanını partiyle ...
Rektör Kızılay’dan ebelere övgü
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan ebelere övgü
Başkan Çınar’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Kadir Gecesi mesajı
Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'
YEREL HABERLER Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'
Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ...
Kaynarca muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kaynarca muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür ...
Orduzu’ya bir milyar TL’lik alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Orduzu’ya bir milyar TL’lik alt yapı yatırımı
CHP'li ilçe başkanının genç kızı îstismar ettiği iddiası
YEREL HABERLER CHP'li ilçe başkanının genç kızı îstismar ettiği ...
Jandarmadan vatandaşlara maske
YEREL HABERLER Jandarmadan vatandaşlara maske
Yeşilyurt'ta ulaşım ağı yenileniyor Çınar: “Görgü mahallemiz, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ulaşım ağı yenileniyor Çınar: “Görgü ...
Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ...
Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyor
AK Partili Tüfenkci’den çevreyolu değerlendirmesi Tüfenkci: “Malatya yeni çevreyolu ile bir adım öne geçecek”
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den çevreyolu ...
Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak
YEREL HABERLER Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak