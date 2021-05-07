Emniyetten "pandemi desteği" uyarısı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılar tarafından cep telefonlarına gönderilen pandemi desteği mesajlarıyla ilgili uyardı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya polisi pandemi nedeniyle destek almak isteyenlerin, bu destekleri fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dolandırıcılara karşı uyardı. Yapılan paylaşımda, “Telefonunuza gelen aldatıcı mesajlara dikkat edin. 'Pandemi Desteği' ya da benzer isimler altında oluşturulan sahte site ve uygulamalar, zararlı yazılım yükleme amaçlıdır. Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.