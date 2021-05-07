Hekimhan’da vektörel mücadelesi hız kesmiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü, Haşere Mücadele Birimi çalışmalarını 13 ilçede 12 ay boyunca gecegündüz sürdürüyor.

Bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebilecek vektörlere yönelik çalışma sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektör (hastalık taşıyıcı) popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, ensefalit, sarıhumma, batı nil ateşi vb. gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi, biyosidal ürün listesinde yer alan ürünler ile bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanılarak çevre ve toplum sağlığının korunması sağlanıyor.

Virüs ve bakteriler için önlem alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, Hekimhan İlçesi'nde de özellikle haşerelerin üreme alanı olan fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar, durgun sular gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Topluma açık ortak kullanım alanları, okullar, toplu ulaşım, kamu hizmet kurumları gibi yerlerde virüs ve bakterilerin yayılımını engellemek amacı ile ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışmaları da yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.