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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan Anneler Günü mesajı

İHA

Başkan Gürkan’dan Anneler Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, annelerin emeklerinin boşa gitmediğini göstermenin ve gurur duyacakları evlatlar olmanın, onlar için en büyük mutluluk olacağını söyledi.
Başkan Gürkan mesajında “Anneler dünya hayatındaki en kutsal varlıklardır. Millet olarak geleneğimiz ve inancımız Annelerin bir gün değil, her gün baş tacı edilmesini emreder. Peygamber Efendimiz ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyerek; annelerimize verilebilecek en büyük değeri vermiştir. Annelerimiz, en zor zamanlarda en fedakâr öğretmen, hayatını çocuklarına adayan, yüreğinde sevgi ve sabrı taşıyan dünyanın en kutsal varlığıdır. En güzel anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde yine sığındığımız limanlarımız olmaktadır. Yaşamımızda bizi, belki de karşılıksız seven tek varlık annelerimizdir. Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan anneler, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. Bir toplumun geleceği, her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Ailenin mükemmelleşmesi ise dünya var olduğundan bu yana en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan en kutsal varlığımız annelerimizin gayret ve çabaları ile mümkün olabilmektedir. Annelerimize emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük mutluluktur. Özellikle, tüm dünyayı etkisi altına almış olan korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan annelerimize daha da bir hürmet, sevgi ve yardımda bulunmalıyız. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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