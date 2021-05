Şehit Semih Özbey’in Annesi Sadiye Özbey’e Anneler günü özel ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey’i Anneler Gününde unutmayarak, evinde ziyaret ettiler.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte Şehit Semih Özbey’in ailesini evinde ziyaret ettiler.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında Şehit Babası Gürsel Özbey ile Şehit Annesi Sadiye Özbey’e Kuranı Kerim, Türk Bayrağı, Kahve Takımı ve Çiçek takdim edildi.

Şehit anneleri başta olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için canından vazgeçerek, vatan, bayrak ve kutsal değerler uğrunda şehit düşen bütün şehitlerimiz ve operasyonlarda yaralanana gazilerimiz, bizim kahramanlarımızdır. Hain ve alçak terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen Malatyalı hemşehrimiz, kardeşimiz şehit Semih Özbey’in acısı hepimizin yüreğindedir. Dünyadaki en büyük acı kelimelerle tarif edilmesi bile mümkün olmayan evlat acısıdır. Binbir emek ve gayretle büyüttükleri biricik evlatlarını vatan uğrunda toprağa veren şehit annelerimizin ve babalarımızın her biri bir yiğitlik timsalleridir. Semih Özbey kardeşimiz, şehidimizde her Türk askeri gibi vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan vatan hainlerine karşı koyarken şehit düştü. Şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere geride bıraktıkları sevenleriyle yakından ilgileniyoruz, bütün şehit yakınları başımızın tacıdır. Anneler Gününde şehidimiz Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey annemizi evinde ziyaret ettik, hayır duasını aldık, sabırlar diledik. Rabbim kendilerine dayanma gücü nasip etsin, bizlerde onların birer evlatlarıyız, her türlü şart ve durumda yanlarındayız. Bu vatan ve bayrak için şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Vatanımızın birliği ve dirliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın bu özel günlerini tebrik ederek, kutluyorum” diye konuştu.



