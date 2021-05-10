Malatya'da torbacı operasyonu

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan 5 ayrı çalışmada toplam, 475 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, Bin 29 adet yeşil reçeteye tabi hap, 29,87 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Konularla ile ilgili toplam 9 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.