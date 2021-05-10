Yeni Malatyaspor’dan Süper Lig’in yeni ekiplerine tebrik

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Giresunspor ve Adana Demirspor’u tebrik etti.

Yeni Malatyaspor, 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Giresunspor’u ve 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Yeni Malatyaspor’un sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve Giresunspor’u tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

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