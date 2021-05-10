Malatya'da anaokulu öğrencilerinden karbon ayak izi projesine katkı

Türkiye’den üç okul, İspanya’dan bir okul ve Litvanya’dan bir okulun işbirliğinde küresel iklim değişikliğini anlatan bir öykü kitabı hazırlandı. Malatya'da anaokulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte karbon ayak izi projesine katkı sundu.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayme Hatun Anaokulu öğretmeni Melek Özer, e twinning projesine katıldı. Öykü kitabı hazırlayan proje ekibi, E twinning ‘Dünyaya El Verin’ projesi ile küresel iklim değişikliğinin önüne geçebilmenin mümkün olacağını proje ortaklarıyla işbirliği içinde anaokulu öğrencilerine anlatmaya çalıştılar.

“Karbon ayak izi nedir, Nasıl azaltılabilir,” sorularına cevap arayan proje ortakları, buldukları cevaplar ile broşür de hazırladılar. Bu broşürler ile velilerin desteğini alarak ulaşabildikleri herkese anlatmaya çalışan proje ortakları, küresel ısınma konusunda iddialı çalışmalar yapıyor.

Aynı zamanda Türkiye’den üç okul, İspanya’dan bir okul ve Litvanya’dan bir okulun işbirliğinde oluşan ortaklar ile küresel iklim değişikliğini anlatan bir öykü kitabı hazırlayan proje ekibi, bu kitabı da ulaşabildikleri herkese dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

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