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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı’dan Kudüs zulmüne tepki

İHA

Kahtalı’dan Kudüs zulmüne tepki

İsrail’in Mescidi Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik haksız müdahalesine tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “İsrail’in ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle telin ediyorum. Filistin halkı yalnız değildir. Zalimler için yaşasın cehennem” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Kâhtalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk kıblemiz, ilk sevdamız, Peygamber efendimizin Miraç’a çıktığı yer, gözümüzün nuru, vuslat beldemiz Kudüs’e yönelik saldırıları şiddetle telin ediyorum. Allah’ın evinde ibadet eden masum insanları bu mübarek günlerde hedef almak barbarlıktır, alçaklıktır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur” ifadelerine yer verdi.

“İnsanım' diyen her bireyin vazifesi”
Mescidi Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldırıların tüm insanlığa yapıldığını vurgulayan Milletvekili Kahtalı, “Daha da önemlisi üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir” şeklinde konuştu.

“Kıyamete kadar vazgeçmeyeceğiz”
Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu belirten Milletvekili Kahtalı, “Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi yine Filistin’in yanındadır. Filistinli kardeşlerimizin haklı davası, bizim de davamızdır. Saldırılarda yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Mescidi Aksa tüm İslam âleminin onurudur, şerefidir. Müslümanların ilk kıblesini hiçbir işgalci güce bırakmayacağız. Filistin özgür kalana dek hakikatin sesi ve tarafı olmaya devam edeceğiz. Kudüs’ten kıyamete kadar vazgeçmeyeceğiz. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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