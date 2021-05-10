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AK Partili Tüfenkci, halı saha inşaat alanını inceledi Tüfenkci: “Modern ve nitelikli spor tesislerine kavuşacağız”

İHA

AK Partili Tüfenkci, halı saha inşaat alanını inceledi Tüfenkci: “Modern ve nitelikli spor tesislerine kavuşacağız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup Yeşilyurt’un 30 farklı noktasında yapımına başlanan ‘Spor Tesisleri’ projesi kapsamında Çilesiz Mahallesi’nde yapımına hız verilen Kapalı Halı Sahanın inşaatını inceledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden ‘Spor Tesisleri’ projesi kapsamında Çilesiz Mahallesi Karlık Sokakta ki yedi dönümlük alan üzerine, 25x 45 ölçülerinde sentetik çim yüzeyli halı sahanın inşaatı hızla yükseliyor.
Soyunma odaları, duş alanları, kafeterya ve oturma alanlarını içerisine alacak olan idari binanın da yerleştirileceği alan üzerinde ki imalat ve yapım işleri iki ay içerisinde tamamlanıp, halı saha gençlerin hizmetine sunulacak.
Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde yatırımları yakından takip ederek çalışmaların zamanında tamamlanmasına büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaat alanını ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile beraberindeki heyete projenin teknik detayları hakkında bilgiler paylaştı.
Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık, Çilesiz Mahallesi’ndeki alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra yapımı devam eden Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi projesi, Çilesiz Spor Tesisleri ve diğer hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarının dur durak bilmeden devam ettiğini söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “ Belediyemizin yaptığı hizmetler neticesinde bölgemizdeki yeşil alanlar ve spor alanlarımızın sayısı hızla artmaktadır. Tamamlanan yatırımların yanı sıra şu anda yapımları süren ve bölgeye değer katacak çok güzel yatırım alanlarına kavuşmuş olacağız.Çilesiz mahallemizde yılın her mevsiminde kullanılabilecek halı sahamızın yapımı da sürmektedir.Bu güzel yatırımın bölgemize ve mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımız ve ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
‘Gençlik ve Spor Yılı’ olarak ilan ettikleri 2021 yılı içerisinde yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin 30 farklı noktasında spor tesislerimizin yapımı tüm hızıyla sürmektedir. Futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, bocceden tenise, güreşten halı sahaya kadar farklı spor branşlarının temiz, düzenli ve modern alanlarda yapılmasına imkan tanımak adına çok önemli yatırımları inşallah Yeşilyurt’lu hemşehrilerimizle buluşturacağız. Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafını teknik alt yapısıyla, iç ve dış mimarisiyle, hizmet alanlarıyla idari alanları ve çevre düzenlemeleriyle modern ve güçlü spor yatırımlarla donatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarımızla daha nezih ve güzel bir görüntüye ulaştıracağımız spor tesislerimiz sayesinde gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız. Bu yatırımlar kapsamında şu anda yapımı devam eden Çilesiz Mahallesi Kapalı Halı Saha projemiz içinde çalışmalarımıza hız verdik.25’e 45 ölçülerinde sentetik yüzeyli güzel bir sahayı gençlerimizin hizmetine açacağız. Soyunma odaları ve kafeteryanın da olduğu modern bir binayıda tesislerimizin yan tarafına inşa edip bu bölgeye güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Halı Sahamızın yan tarafından geçen Horata Deresi etrafındaki parklarımız, sosyal donatılarımız, aydınlatmaları ve yeşil alanlarımızla birlikte bu güzergahı daha nezih ve güzel bir görüntüye ulaştırmış olacağız. Bu bölgede yapımı devam eden üç adet parkımızla birlikte Yeşilyurt’ta hizmete sunduğumuz park sayısını 212’ye çıkartacağız. Altınparkımız ve Mıhlıdut caddemizdeki yeşil alanlardaki çalışmalarımızı tamamladık. Tecde’deki Horata deresinin üst tarafındaki çalışmaların yanı sıra bölgedeki diğer yeşillendirme çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlayarak Hilal Park projesindeki yatırımları da bitirmiş olacağız. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile diğer ilgili birimlerimiz sahada koordineli ve aktif bir şekilde çalışarak hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Çilesiz Kapalı Halı Sahamızda şimdiden mahalle halkımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Çilesiz’in Yeşilyurt’un hızla gelişen bölgelerinden olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “ Son dönemlerdeki yatırımlarla Yeşilyurt’umuzun değişen bölgelerinin başında gelen Çilesiz mahallemiz, Yeşilyurt Belediyemizin yaptığı yeni parklar, yeşil alanlar ve spor tesisleriyle daha güzel bir görüntüye kavuşuyor. Yeşilyurt’ta semt sahalarının artması hepimizi sevindirmektedir. İlçemizde şu anda devam eden parklarla birlikte bu sayının 212’e çıkacak olması Yeşilyurt’umuzun her noktasının daha ferah ve güzel bir görüntüye kavuşmasına neden olacaktır. Tabii ki sadece bu bölgelerde değil bu tür güçlü ve kalıcı yatırımlar kırsal bölgelerimizde de yapılmaktadır, Salkonak mahallesine kazandırılacak olan yeni spor tesisinin ihalesi de yapıldı, yakında yapım işleri başlayacak. Sadece merkezde değil tüm yaşam alanlarında bu tür yatırımların sayısının artması Yeşilyurt’un topyekün gelişmesini sağlayacaktır. Gençlerimizin sosyal ve sportif yönden kendilerini geliştirmeleri için bu tür tesislerin büyük önemi vardır. Spor Tesislerinin yeşil alanlarla bütünleştirilerek hizmete sunulacak olması da, bu tür yatırımların kent estetiğine vereceği katkıyı da doğal olarak artıracaktır. Çilesiz Halı Sahanın bulunduğu bölgeden geçen Horata Deresi ve etrafındaki oluşturulan parklar, yeşil alanlar, sosyal, sportif mekanlar, mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet alanları da Malatya’nın geçmişe gelecek arasında bir nevi köprü oluşturmaktadır. Malatya2da yeşil alanların korunması, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması yönündeki gayretlere bu tür yatırımlar ve projelerle ciddi şekilde destek sağlanmış oluyor. Yeşilyurt’un yeşil kimliğinin korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması açısından yürütülen bu tür projeleri destekliyoruz. Yeşilyurt’ta sayısı hızla artan spor yatırımlarına desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’taki bu tür güzel ve kalıcı yatırımlarda emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere destek sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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