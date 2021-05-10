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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi

İHA

Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile birlikte Akçadağ İlçesi Ilıcak Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaların yapıldığı alanda Başkan Gürkan, Allah için kurban keserek karşılayan mahalle sakinleri mahallelerinin Cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlandığını belirttiler.

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez mahallemize hizmet geliyor”
Mahalle sakinlerinden biri olan gazeteci Ali Aladağ, “Mahallemiz Cumhuriyet tarihinde ilk kez Selahattin Gürkan döneminde hizmet alıyor. Malatyalılar insanları kolay kolay sevmez özelliklede Akçadağ İlçesi Ilıcak Mahallesi insanları kolay kolay sevmez. Sevdiğinde de asla vazgeçmez. Bu mahalle siyasetçi yetiştirmiş bir mahalledir. Bu mahalle Selahattin Gürkan’ı sevmiştir, Akçadağ sevmiştir, Malatya sevmiştir. Bizde sevdiğimiz bir insanın isminin yaşatılmasından yanayız. Burada açılan bu yolumuz olur veya köy evi, muhtar evi olur buraya Sayın Başkanımızın ismini vermek istiyoruz. Başkanımızın isminin kendi mahallemizde yaşatılmasını istiyoruz. Malatya’nın en eski gazetecilerinden biriyim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez mahallemize hizmet geliyor. Sayın Başkanımızla gurur duyduğumuzu her zaman ve her yerde söyledik ve söylemeye devam edeceğiz” dedi.

“Mahallemize tarihi boyunca ilk defa ilk defa asfalt gelmiştir”
Ilıcak Mahallesi Muhtarı İskender Şatıroğlu ise, “Sayın Başkanımıza bizim isteklerimizi geri çevirmediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizim mahallemize tarihi boyunca ilk defa hizmet gelmiştir, ilk defa asfalt gelmiştir Başkanımız zamanında. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yollarımızı ise 12 metre genişliğine çıkardık”
Yol genişletme ve asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirte Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert ise çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Mert, “Ilıcak mahallemizin iç kısımlarında yol dahi yoktu. Mahallemiz çok ihmal edilmiş bir mahalleydi. Öncelikle yollarımızı açtık, genişlettik ve bağlantılarını gerçekleştirdik. Dar olan mevcut yollarımızı ise 12 metre genişliğine çıkardık. Bu yıl içerisinde 14 km ikinci ve birinci kat asfalt çalışmalarını da tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmuş olacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında köye dönüşlerde yaşanmakta” ifadelerini kullandı.

“Görevimiz hizmet etmektir”
Ilıcak Mahallesi sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Görevimiz hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz zaman ifade etmiştik. İki yıl içerisinde Malatya’da susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmayacak. Bu yönde de çalışmalarımızı başlattık ve geçtiğimiz dönem 2 bin km Cumhuriyet tarihinin rekoru asfalt çalışması gerçekleştirdik. Eksik olan mahallelerimizin asfaltı ise bu yıl içerisinde tamamlanacak. Havaların ısınması ile birlikte Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz Ilıcak Mahallemizin yolunu asfaltlayarak çalışmalarına başlamışlardır. Bu yolumuz bir taraftan Yazıhan İlçemize bağlanırken bir taraftan da Akçadağ İlçemize bağlanmaktadır. Yazıhan’a 15 km olan bu yolumuz Yazıhan yolunu da kısaltmıştır. Bu çalışmaların Ilıcak’lı mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Muhtarımız da talebi olan bir sondaj kuyusu açılması noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapacaktır. Şehrimizin 12 bin 300 km2 bütün yerleşim alanlarının su, kanalizasyon ve akarsulara karışan atık suların bertaraf edilmesi arıtmayla rehabilite edilmesi ile asfaltların yapılması bu yılın sonunda gerçekleştirilecektir. İlçe merkezlerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda bazı sokakları da Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Bundan dolayı da bazı bölgelerde gecikmeler yaşandı” ifadelerine yer verdi.

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