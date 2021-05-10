Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak bin 196 aileye gıda kolileri, 170 aileye maaş, 470 ortaöğretim ve 190 üniversite olmak üzere 660 öğrenciye de burs veriliyor.

Vakıflar Malatya Bölge Müdürü Kenan Doğan, Vakıflar Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğan, Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü’ne Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin bağlı olduğunu hatırlatarak, “Bizler bu sıkıntılı günlerimizde elbette yardımlarımıza devam ediyoruz. Bölgemizde (MalatyaElazığTunceli illerinde) her ay düzenli olarak bin 196 ailemize gıda kolileri, 170 ailemize maaş, 470 ortaöğretim, 190 üniversite olmak üzere 660 öğrencimize burs vermeye devam ediyoruz. Ayrıca kültür varlıklarımızın onarımları da tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Doğan, “Maalesef 2020 yılında olduğu gibi bu yılda pandemi sebebiyle kutlamalar daha çok sanal ortamlarda, sosyal medya üzerinden gerçekleşecek. Bu sıkıntılı günlerin inşallah sonlarına geldik. Önümüzdeki yıllar yine geçmiş yıllarda olduğu gibi hep birlikte muhtacın sofrasında, öğrencinin harçlığında, yetimlerin gönüllerinde olacak nice etkinliklerimizi beraberce gerçekleştireceğiz” diyerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“ Bin yıldır yüce milletimize toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda türlü hizmetler sunan, temelinde hayır duygusu ve insanlık sevgisi yatan vakıf kültürümüzün daha çok yüreklere dokunabilmek adına bu kadim müessesenin ilelebet payidar kalması temennisi ile Vakıflar Haftası kutlu olsun.”

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