3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Ofspor: 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig play off çeyrek final ikinci müsabakasında Ofspor’u 10 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Misli.com 3. Lig Play Off çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda 21 mağlup olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakanın rövanşında sahasında ağırladığı Ofspor karşısında Emre Gemici’nin 8. dakikada bulduğu gol ile karşılaşmayı 10 kazandı. Bu skor ile birlikte adını yarı finale yazdıran taraf Yeşilyurt Belediyespor oldu.
Stat: Yeşiltepe
Hakemler: Cihan Aydın xx, Oğuz Terzi xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail xxx, Gökhan xx, Erçin xxx, İlker xx, Mücahit xxx, Fahri xx (Erhan dk. 85 ?), Akın xx, Ayhan xxx, Deniz xx (İzlem dk. 65 x), Emre xxx, Halil xx(Uğurcan dk. 77 x)
Ofspor: Burak x, Şeyhmus x, Buğrahan x, Fikret x (Miraç dk. 88 ?), Furkan xx, Mustafa x (Emre dk. 64 x), Batuhan x (Barış dk. 52 x), Volkan xx, Adnan x, Muhammet xx, Osman xx
Gol: Emre (dk. 9) (Yeşilyurt Bldspor)
Sarı Kartlar: Ayhan, Deniz, Halil, Erhan (Y.Belediyespor), Fikret, Batuhan, Emre (Ofspor)
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