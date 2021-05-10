Malatya'da iki iş yerine kumar baskını

Malatya'da iki iş yerine düzenlenen kumar baskınında 8 kişiye para cezası kesildi.

Covid19 tedbirleri kapsamında hayata geçen tam kapanma sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Halfettin ile Kavaklıbağ mahallelerinde iki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, biri mühürlü olan iş yerlerinde kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye para cezası uygularken, toplamda 520 TL kumar parasını da muhafaza altına aldı. İş yeri sorumluları hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan da işlem yapılırken, mühürlü olmasına rağmen kumar oynanan iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hidayet Mahallesi'nde ise durdurulan bir motosikletin plakasının sahte olduğunu tespit etti. Sürücüye 6 bin 687 TL ceza uygulanırken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Yapılan bir başka çalışmada da 58,05 gram sentetik kannabionid, 5.36 gram kubar esrar, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.