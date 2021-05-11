Adem Büyük’ün 15 golünün 9’u penaltıdan

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Süper Lig’de 15 golü bulunan Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu Adem Büyük, gollerinin 9'unu penaltıdan buldu.

Süper Lig’de 40 hafta geride kalırken Ligde en çok golü bulunan yerli futbolcu 15 golle Yeni Malatyasporlu Adem Büyük oldu. 33 yaşındaki futbolcu, 15 golün 9'unu penaltıdan attı. Adem Büyük, penaltıdan Göztepe, Trabzonspor, Fenerbahçe, Hatayspor, Konyaspor, Rizespor, Gaziantep FK ağlarını 1’er kez, Kasımpaşa ağlarını ise 2 kez sarstı. Öte yandan başarılı futbolcu Yeni Malatyaspor formasıyla Ligde 32 maça ilk 11’de başladı.

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