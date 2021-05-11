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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kernek Meydanında yeşil alan 6’dan 16 bin metrekareye yükselecek

İHA

Kernek Meydanında yeşil alan 6’dan 16 bin metrekareye yükselecek

Malatya Kernek Meydanında yapılan düzenlemeler ile yeşil alan 6 bin metrekareden 16 bin metrekareye yükselecek. Kernek projesi, Temmuz ayı sonuna kadar bitirilmeye çalışılıyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Kernek Meydanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Yeşil alan 6 bin metrekareden 16 bin metrekareye yükselecek”
Kernek Meydanı alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Malatya’mızla özdeşleşmiş olan Kernek Meydanı Malatya için önemli bir yer. Kernek’te gezilebilecek bir mekân oluşturulabilmesi amacıyla ve Kernek’in alt tarafında yaşayan vatandaşların binalarının altında çıkan sular sonucu projemizi yaptık. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda suyun kaynağına ulaştık ve ciddi bir şekilde su çıkıyor. Önemli olan burada çıkan suyu şekillendirip vatandaşlarımızın meydan olarak rahatlıkla gelip dolaşabilecekleri bir alan oluşturmak. Ayrıca suyu vatandaşlarımıza vermek adına kullanacağız.
Çalışmalarımız içerisinde kamulaştırdığımız alanlarında yeşillendirme adına çalışmalarını yapıp Kernek Meydanı alanına dâhil edeceğiz. 6 bin 900 metrekare yeşil alan varken yeni projemizde yaklaşık 16 bin metrekare yeşil alan olacak. Ayrıca projemizin ikinci etabı olarak alanda teleferik projemiz var. İnşallah onu gerçekleştirdiğimizde Malatyalıların özlem duyduğu projelerin birçoğunu alanımızda sağlamış olacağız” dedi.

“Beton yığını olan Kernek özüne kavuşacak”
Kernek Meydanında yapılan düzenlemelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, “Daha önceden beton yığını haline gelen Kernek Meydanını özüne kavuşturmak için büyük gayretlerle çalıştığı için mahallem ve şahsım adına başkanımızdan minnettarım” ifadelerini kullandı.

“Kernek projesi, Temmuz ayı sonuna kadar bitirilmeye çalışılıyor”
Kernek Meydanının eski haline döndürülmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kernek’te yaptığımız çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla Kernek şuanda 200 litreye yakın bir suyun çıktığı formasyonda. Dolayısıyla bu suyun havuza aktarılıp, genişletilip daha sonrasında dereye aktarılarak hem kanalboyundaki Kernek, kanalboyu sevgisi yaşatmak hem de daha alt kotlarda sulamayla ilgili ihtiyacı olan vatandaşlarımızın susuzluk çeken vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidermek amacına matuf olmuştur. Diğer taraftan da dört mevsim Fuzuli Caddesi ve alt kotlarında sürekli bodrum katlarında su çıkıyordu. Bununla ilgili belediyemize çok şikâyetler geliyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olacağız. Ayrıca Kernek alanında yaptığımız çalışmalarla alanda çıkan suyun bir bölümünün de belli zamanlarda İnderesi Parkı ihtiyaç duyduğu zaman ki orada da bir kaynağımız var eğer ihtiyaç duyulursa 1000 m3’lük su deposu yapılarak gerek duyulduğu takdirde takviye yapılacak. İmar, Fen İşleri ve Emlak Daire Başkanlıklarımız, Kernek Meydanı alanında kamulaştırma işlemlerini de tamamladı. Ramazan Bayramından sonra yaptığımız kamulaştırmayla birlikte binalarda yıkılarak yeşil alan kapsamı içerisinde Kernek’in eskiden olduğu gibi inkişaf ettirme noktasında yoğun bir çalışma yapılacak. Alanda bulunan şelalenin de suyunun yukarıdan verilmesiyle 24 saat akar bir vaziyete getirilmesi noktasında çalışmalarda yapıyoruz. Gerekli fizibilite çalışmalarını yaptığımız alan içerisinde ilerleyen dönemde alan içerisine teleferik konularak vatandaşlarımız Malatya’yı yukarıdan seyretme imkânı bulacak. Ayrıca Hıdırellez dediğimiz Kernek Baba ziyaretinin de ortaya çıkarılması noktasında bir anıt yapılması için proje kapsamında çalışmalar yapılmış ve projeye alınmıştır. Çalışmalarımızın Temmuz ayı sonu gibi bitirileceğini düşünerek Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kernek yeni projesiyle Malatya’nın göz bebeği, incisi olacak”
Kernek Meydanında yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatya’nın göz bebeği, incisi olacak projenin Malatyalılarla buluşacağını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı açıklamada, “Kernek Malatya’nın önemli ve tarihi olan semtlerinden birisi. Kernek’in suyu Malatya’ya hayat veren can damarlarından biri. Malatya’nın özellikle tarihinde ve Türkiye’de bilinilirliği noktasında Kernek’in de önemli katkıları oldu. Birçok sanatçının Kernek suyunun başında oturduğunu, şiirler yazdığını, birçok şairin Kernek’ten ilham aldığını biliyoruz. Birçok Malatyalı gencimiz zamanında Kernek Meydanında ve suyun etrafında hayatını şekillendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Kernek Meydanı, Kernek ve Kernek’in suyu Malatya için önemli. Malatyalıların ekseriyetinin Kernek Meydanı alanının değişmesi noktasında Başkanımıza talepleri oldu. Başkanımız, seçim zamanında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, böyle bir zenginliği Malatyalılarla buluşturma noktasında çalışma başlattı. Çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz. Alanında tekrardan eski hüviyetine kavuşması noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Alanın tekrardan turistik bir çekim merkezi olup Malatya’ya gelenlerin Kernek’te bir nefes alıp tekrar diğer turistik bölgeleri gezmeleri önemli. Kernek’te yapılan entegre bir proje. Bu proje tamamlandığında Malatya farklı bir Malatya olacak. Entegre şeklinde yapılan Kernek tamamlandığında Malatya’nın göz bebeği, incisi bir alan hemşerilerimizle buluşturulmuş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüz ve çalışanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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