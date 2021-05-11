Gürkan’dan, Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan ayını dualarla uğurlarken, Ramazan Bayramının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Gürkan, “Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir. Ancak Geçtiğimiz yılın ilk günlerinden itibaren dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nı bu yıl da buruk bir şekilde idrak edeceğiz. Özellikle son günlerde artan vaka sayılarına bağlı olarak alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı sevdiklerimizden ayrı bir şekilde evlerimizde geçiriyor olacağız. Şunu da çok iyi biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularındaki hassasiyetimizi esnetmeden geçireceğimiz bu birkaç günün ardından sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza umudum tamdır. Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı'nın yurdumuza ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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