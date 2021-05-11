Fırtınada şehit annesinin evinin çatısı uçtu

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, etkili olan fırtına, şehit İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım'ın (83) yaşadığı evin çatısında hasara yol açtı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, 1982 yılında devrilen tankın altında kalarak şehit olan İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım'ın yaşadığı evin çatısı, etkili olan fırtınada zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sistemi de fırtınadan kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-11 16:28:20



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