Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 41. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 11’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Hatayspor’un hızlı gelişen atağında Boupendza’nın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

56. dakikada Malatyaspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Mallan’ın sert şutunu kaleci Munir güçlükle çeldi.

64. dakikada Malatyaspor’da ceza sahası içerisinde Hadebe’nin pasında topla buluşan Adem Büyük, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

75. dakikada Malatyaspor’un hızlı gelişen atağında ceza sahası içerisine topu taşıyan Kubilay’ın şutu kaleci Munir’in müdahalesiyle kale direğinin yanından kornere çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Esat Sancaktar xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Mustafa x (Chebake dk. 46 x), Zeki xx, Mallan xx (Bülent Cevahir dk. 90 ?), Foffana x (Ahmed Ildız dk. 74 x), Tetteh x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 74 x), Adem xxx (Umut Bulut dk. 81 x)

Yedekler: Eray İşcan, Acquah, Zuqui, Malle, Ndizeye

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf xx, Pablo xx, Mesut xx, Sackey xx, Riberio x (Traore dk. 71 x), Akintola xx, Aabid x (Abdurrahman Canlı dk. 86 ?), Boupendza xx, Diouf xx

Yedekler: Burak Çamoğlu, Katranis, Kone, Muhammd Mert, Kamara, Akomadi, Eren Fansa, Emir Kireçci

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 45) (Hatayspor), Adem Büyük (dk. 64) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Adem Büyük, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Sackey (Hatayspor)

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