Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

DHA

Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından


Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Süper Lig'in 41'inci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın değerlendirmesini yapmadan önce Filistin'de yaşanan olaylara karşı üzüntülü olduğunu belirterek, "Allah oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah orada Filistinli kardeşlerimiz bir an önce huzura kavuşurlar" dedi.
"GAZİANTEP MAÇINI GALİP GELİP, SİVASSPOR'UN DA PUAN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ"
Ömer Erdoğan, kendilerinin 5'incilik pozisyonunu korumak açısından önemli bir müsabaka olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda da Malatyaspor ligde kalmayı garantilemesi açısından önemli bir karşılamaydı. Maçta keyifli geçtiğini düşünüyorum. Biz biraz kontrollü başlayıp ikinci bölgede rakibe karşı çabuk hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Rakibe ilk yarı hiç pozisyon vermeden gol öncesinde de birkaç tane girdiğimiz net pozisyon vardı. 1-0 devre arasına girdik, rakibimizin daha çok risk alıp, daha çok bize daha çok savunmada boş alan bırakacağını biliyorduk. Oyuncularımızı ona göre ikinci yarı soyunma odasında gereken taktiksel bilgileri verdik. 1-0'ken girdiğimiz Aaron'un özellikle iki tane pozisyonu vardı. Belki orada pozisyonu gole çevirseydik 2-0 maçı koparıp galip gelebilirdik ama gol yedikten sonra açıkçası Yeni Malatyaspor'da girdiği çok net pozisyonlar vardı. Maçı pozisyon olarak değerlendirirsek ilk yarı biz daha iyiydik, Malatya ikinci yarı daha iyi oyunu vardı ve maçın hakkı açıkçası beraberlikti. Biz şimdi artık önümüzdeki Gaziantep maçına hazırlıklarımıza başlayacağız. Orada en son içeride oynayacağımız Antep maçını galip gelip Sivasspor'un da puan kaybını bekleyeceğiz ve ligi 5'inci olarak bitirip ondan sonra tabii ki 5'inci olarak da Beşiktaş'ın kupa finalini almasını bekleyip, 5'inci olarak Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Tabi bu artık bizim elimizde değil. Biz maçımızı kazanıp Sivas'ın da oradan puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. 
İRFAN BUZ: YENİ MALATYASPOR İLE BEN ŞAMPİYON OLARAK SÜPER LİG'E YÜKSELDİK
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da geçen yıl Yeni Malatyaspor'un küme düştüğünü ancak ligin devam ettiğini, bu yıl da çok depresif bir durumda Yukatel Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini hatırlatarak, "Hakikaten kolay değildi. Bugün bir haftamız daha var ve 45 puan yaptık. Hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Çaykur Rizespor deplasmanından pazar sabahı geldik pazartesi kampa girdik bugün maça çıktık. Bizim için de önemli bir puandı. Çaykur Rizespor deplasmanında da çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın genlerini, genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu da başardığımız için Allah'a şükürler olsun çok mutluyum" dedi.
"BUNU BAŞARMAK ÇOK ÖNEMLİ VE GÜZEL"
İrfan Buz, karşılaşmanın ilk yarısı rakiplerinin pozisyonları olduğunu, istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade ederek, "Devreye girmeden golü yedik. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptıktan sonra ikinci yarı tamamen üstünlüğü elimize aldık, pozisyonlara girdik ve golü attık. Takımımız bastırdı, pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı tamamen bizim lehimizeydi ve berabere kaldık. Hiç kimseye bakmadan bunu başarmak çok önemli ve güzel. Burada Yeni Malatyatspor taraftarına ve tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün. Yeni Malatyasporumuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk ve başarı" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"
Bir gazetecinin "Bundan sonraki planınız nedir?" sorusuna İrfan Buz, "Şu anda bir planım yok. Bizim buraya geldiğimizdeki planımız tamamen takımı ligde tutmaktı. Onun üzerine gittik o nedenle hep müsabaka müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlarla hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Şu da bir gerçek sahamızda 6 maça çıktık ve hiçbir müsabakayı kaybetmedik, bu da çok önemli. Futbolculara bir gün izin vereceğiz, ondan sonra Galatasaray maçına odaklanacağız" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
İrfan Buz'un açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-11 23:34:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 1-1
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 1-1
Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk ...
Malatya TSO’dan İsrail ürünlerine boykot daveti
YEREL HABERLER Malatya TSO’dan İsrail ürünlerine boykot daveti
Fırtınada şehit annesinin evinin çatısı uçtu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Fırtınada şehit annesinin evinin çatısı uçtu/ Ek ...
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Çelik: “Malatya halkına çifte bayram yaşatacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Çelik: “Malatya ...
Fırtınada şehit annesinin evinin çatısı uçtu
YEREL HABERLER Fırtınada şehit annesinin evinin çatısı uçtu
Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu
YEREL HABERLER Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu
Malatya'da kayısı bahçelerinde don zararı
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı bahçelerinde don zararı
Tüfenkci ve Çınar’dan Jandarma ziyareti
YEREL HABERLER Tüfenkci ve Çınar’dan Jandarma ziyareti
Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
Darende'de çiftçilerin don mağduriyeti
YEREL HABERLER Darende'de çiftçilerin don mağduriyeti
Gürkan’dan, Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan, Ramazan Bayramı mesajı
Özcan’ın Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Özcan’ın Ramazan Bayramı mesajı
Kernek Meydanında yeşil alan 6’dan 16 bin metrekareye yükselecek
YEREL HABERLER Kernek Meydanında yeşil alan 6’dan 16 bin metrekareye ...
Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla ...
Güney Kuşak Yolu, 2022’de tamamlanacak
YEREL HABERLER Güney Kuşak Yolu, 2022’de tamamlanacak
Adem Büyük’ün 15 golünün 9’u penaltıdan
YEREL HABERLER Adem Büyük’ün 15 golünün 9’u penaltıdan
Yeşilyurt Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi 1928 Bucaspor oldu
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi 1928 ...
Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, 5 maçtır sahasında kaybetmiyor
Ekmek parası için ateş başında ter döküyorlar
YEREL HABERLER Ekmek parası için ateş başında ter döküyorlar
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek
YEREL HABERLER Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek