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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Buz: "Galatasaray maçına odaklanacağız”

İHA

İrfan Buz: "Galatasaray maçına odaklanacağız”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Hatayspor beraberliği sonrası, “Futbolculara bir gün izin vereceğiz, ondan sonra Galatasaray maçına odaklanacağız” dedi.
Süper Lig’in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor’u konuk etti. Mücadele 11’lik eşitlikle sona erdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un küme düştüğünü ancak ligin devam ettiğini, bu sezon da çok zor bir durumda Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini belirterek, “Hakikaten kolay değildi. Bugün bir haftamız daha var ve 45 puan yaptık. Hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Çaykur Rizespor deplasmanından pazar sabahı geldik, pazartesi kampa girdik, bugün maça çıktık. Bizim için de önemli bir puandı. Çaykur Rizespor deplasmanında da çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın genlerini, genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu da başardığımız için Allah'a şükürler olsun çok mutluyum" diye konuştu.

"Yeni Malatyasporumuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor"
Hatayspor beraberliğinin Yeni Malatyaspor için önemli olduğunu vurgulayan Buz, "Devreye girmeden golü yedik. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptıktan sonra ikinci yarı tamamen üstünlüğü elimize aldık, pozisyonlara girdik ve golü attık. Takımımız bastırdı, pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı tamamen bizim lehimizeydi ve berabere kaldık. Hiç kimseye bakmadan bunu başarmak çok önemli ve güzel. Burada Yeni Malatyatspor taraftarına ve tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün. Yeni Malatyasporumuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk ve başarı” dedi.

“Galatasaray maçına odaklanacağız”
Gazetecilerin önümüzdeki sezon planlarını sorması üzerine Buz, "Şu anda bir planım yok. Bizim buraya geldiğimizdeki planımız tamamen takımı ligde tutmaktı. Onun üzerine gittik o nedenle hep müsabaka müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlarla hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Şu da bir gerçek; sahamızda 6 maça çıktık ve hiçbir müsabakayı kaybetmedik, bu da çok önemli. Futbolculara bir gün izin vereceğiz, ondan sonra Galatasaray maçına odaklanacağız" cevaabını verdi.

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