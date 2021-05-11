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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adil Gevrek: "Bu sezon ligde kalmak çok önemliydi"

İHA

Adil Gevrek: "Bu sezon ligde kalmak çok önemliydi"

Sahasında ağırladığı Hatayspor ile berabere kalarak ligde kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "21 takım, sık bir fikstür vardı. Bu nedenle ligde kalmak çok önemliydi" dedi.
Karşılaşma sonrası bir gurup taraftarın sevgi gösterisi ile karşılanan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sahalarında sezonun son maçını oynadıklarını ve aldıkları beraberlik ile ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.
2020 2021 sezonunun pandemi nedeniyle zor bir yıl olduğunu ifade eden Gevrek, “21 takım, sık bir fikstür vardı. Bu nedenle ligde kalmak çok önemliydi. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ligin son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Gevrek, “Bu takım düşecek demeleri bizleri üzüyordu. Çok şükür düşmedik. Bütün futbolcu kardeşlerimi, teknik heyetimizi kutluyorum, pandeminden dolayı stada gelemeyen taraftarlarımızın gönüllerinin bizde olduğunu biliyorduk” diye konuştu.
Yeni Malatyaspor’un hak ettiği yerlere gelmesi adına kentteki tüm dinamiklerin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini de ifade eden Başkan Gevrek, “Yeni Malatyaspor bu şehrin bir marka değeridir. Buna herkesin sahip çıkması lazım. Gerçekten Malatya’yı daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu gün bu sevinci ben inanıyorum ki tüm Malatyalılar yaşıyor” dedi.

Ligin sona ermesi ile birlikte kentteki kanaat önderleri, STK’lar ve yöneticileri ile bir araya gelerek istişare yapacaklarını ifade eden Gevrek, “Bundan sonra değişecek çok şey var. Bu birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. 7 senedir burada hizmet ediyoruz ama burada bizim tek başımıza değil de herkesin bu takıma sahip çıkması lazım, destek olması lazım” ifadelerine yer verdi.
Geçen sezon küme düştüklerini ve bu duruma tüm camianın üzüldüğünü ifade eden Gevrek, “Bir daha bu üzüntüleri yaşamamak için birlik ve beraberlik çok önemli. Her kesin taşın altına elini koyması lazım. Bir gurubun bu takımın düşmesini istemesi bizleri üzüyor. Bizi seversiniz sevmezsiniz ama takımın düşmesini istemeleri Malatya’ya yakışmaz. Kişiler gelip geçicidir, biz burada kalıcı değiliz ama Yeni Malatyaspor kalıcıdır. Malatyaspor’un kümeye düşmesini isteyen guruplar var ama bunlar maalesef bazı yerlerde itibar görüyor. Bunları bütün camia, herkes çok iyi biliyor. Ne olursa olsun bir Malatyaspor’umuzu daha iyi yerlere taşıyacağız. Allah bizi mahcup etmedi, ligden düşecek diyenler vardı. Ama çok şükür bu takım burada daha iyi yerlere gelecek” diye konuştu.

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