Rektör Karabulut’tan bayram mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Bayramının kardeşlik duyguları içinde idrak edileceğini belirterek, "Yanında olamadığınız sevdiklerimize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağız ve bu mutluluğu paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Bayramı dolayıyla kutlama mesajı yayımladı. Rektör Karabulut mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Dostluk ve kardeşlik ikliminin geliştiği, yardımlaşma, dayanışma ve duygu birliğinin arttığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı kültürüyle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan günlerdir. Gönül ister ki geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada coşkulu bayram kutlamaları yapalım, ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. Tabi ki biliyoruz ki bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maskemesafetemizlik hassasiyetine riayet edersek, hep birlikte başaracağız ve bu süreci atlatacağız. Her ne kadar içinde bulunduğumuz salgın sürecinde bu günleri ailelerimiz ve sevdiklerimiz için evlerimizde geçirecek olsak da sevgi, kardeşlik ve muhabbetimizle bu bayramı da hakkıyla idrak edeceğimize inanıyorum. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, yanında olamadığınız sevdiklerimize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağız ve bu mutluluğu paylaşacağız. Bu duygularla, başta aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların kıymetli aileleri ve evlatları başta olmak üzere, Ramazan Bayramı’nı en kalbi hislerimle tebrik ediyor, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ediyorum. Tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte Yüce Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, dünyada barışa ve huzura, güzel ve aydınlık yarınlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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