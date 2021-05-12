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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kızılay’dan

İHA

Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kızılay’dan

Kızılay Malatya şubesi, 150 yıllık geleneği unutmayarak yeni doğan bebeklere bohça hediye etti.
Kızılay Malatya şube başkanlığı, il genelinde insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube başkanı Ramazan Soylu, bir projeye daha imza atarak 150 yıllık geleneği yaşattı. Kızılay Malatya şubesi Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni doğan bebekleri ziyaret ederek bohça hediye etti. Kızılay’ın bohça hediyesi karşısında mutlu olduklarını belirten aileler teşekkürlerini dile getirdiler. Kızılay Malatya şube başkanı Ramazan Soylu, “Malatya Kızılay Şubesi olarak güzel projelere Malatya halkımızın ve yardım sevenlerimizin desteği ile imza atmaya devam edeceğiz. Kızılay olarak hedefimiz her kesimi mutlu etmek, acı gününde, mutlu gününde Kızılay olarak yanlarında olmak. Halkımızın Kızılay’a gösterdiği ilgiden desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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