Bayram alışverişi Covid-19’u unutturdu

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Malatya'da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.

Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, satış noktalarında yoğunluk oluşturdular. Battalgazi ilçesinde bulunan sebze ve meyve halindeyse Covid19 unutuldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halde vatandaşlar, koronayı hiçe saydı.

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