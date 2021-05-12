Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Y. yönetimindeki 43 PE 302 plakalı traktör, Yılmaz K.'nın kullandığı 44 ABB 756 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle birlikte yanlarındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Devran K.'nın (12) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-12 23:04:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.