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(Özel) Pandemi kahramanı virüsle mücadele tüyoları 4 yılık hemşire Seda İnce: “Virüsle inatlaşma olmaz” "Yemeklerimize dikkat edip beslenmemize önem verdik" "Salgın döneminde bol bol su tükettik

İHA

(Özel) Pandemi kahramanı virüsle mücadele tüyoları 4 yılık hemşire Seda İnce: “Virüsle inatlaşma olmaz” "Yemeklerimize dikkat edip beslenmemize önem verdik" "Salgın döneminde bol bol su tükettik

Malatya'da 4 yıllık hemşire olarak görev yapan ve mesleğinin hemen hemen yarısında korona virüs ile mücadele edenlere destek olan Seda İnceden, pandemiye yakalanan babasından bulaşan virüs ile Covid19 oldu. Ailesi ile birlikte zorlu bir süreç atlanan hemşire Seda İnce, hastalığa yakalananlara ve henüz yakalanmayara tavsiyelerde bulundu.
Salgına karşı en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanlarından biri olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Aratırma Hastanesi hemşirelerinden Seda İnceden, 4 yıl önce başladığı mesleğin yaklaşık 2 yılında ise Covid19 mücadelesi veren hastalara destek oldu. Gecesini gündüzüne katarak korona virüs hastaları için fedakarca görev yapan Seda hemşire, koronaya yakalanan babasından bulaşan virüs ile Covid19 hastaları arasında yer aldı. Hastalığa yakalanmasının ardından anne ve babası ile birlikte evinde karantina günleri başlayan Seda hemşire, yaşadıkları zorlu süreçte virüs ile mücadele etti. Hemşireler haftasının kutlandığı bu süreçte hastalıktan kurtulmayı başaran İnce, yaşadıklarını anlatarak, hastalığa yakalanlara ve henüz yakalanmayanlara ise yeniden sağlığına kavuşmalarını sağlayabilecek tavsiyelerde bulunmadı.
26 yaşındaki Seda hemşire yaklaşık 2 yıldır pandemi ile mücadele edenlere destek olmasına rağmen virüsten korunduğunu son olarak hastalığa yakalanan babasından Covid19 bulaştığını kaydetti. Aynı evdeki babasından ve annesinden ayrı karantina süreci geçirdiğini anlatan İnceden, "Mesleğimde 4’ncü yılım. Salgına yakalandım. Virüs babamdan bulaştı. Ailede sıkıntılı bir süreç oldu. Çünkü evde isteseniz de istemeseniz de devamlı temas halinde oluyorsunuz. Zaman sürecinde belli çekinceleriniz oluyor. Bu nedenle uzak durmanız gerekiyor. Korona test sonuçları pozitif çıkınca vakit kaybetmeden araya sosyal mesafe koyduk. Odalarımızı bile ayırdık. Çok zor günler yaşadık" dedi.
Hastaları umutlandıran tüyolar
Kendisinin, annesinin ve babasının potizif çıkan test sonuçlarının ardından başlayan karantina sürecinde ise mesafe ve hijyen gibi kurallara tam riayet ettiklerini belirten Seda İnce, bu süreçte evin her köşesinin sık sık dezenfekte ettiklerini kaydetti. Bol su tükettiklerini ve beslenmeye de gereken önemi verdiklerini kaydeden İnce, "Yemeklerimize dikkat edip beslenmemize önem verdik. Salgın döneminde bol bol su tükettik. Herkese su tüketmeyi tavsiye ediyorum. Ayrıca gereken vitaminleri ihmal etmedik. Ben hastalığı orta düzeyde geçirdim ama annem ve babamın süreci çok zor geçti. Hastalığın belirtilerini fark eder etmez, beslenmeye çok dikkat ettik. Hastalıkla birlikte sürekli halsizlik hali vardı. Sesimde kısılma oldu. Zor bir süreç oldu ama çok şükür atlattık" şeklinde konuştu.
"Virüs ile inatlaşma olmaz"
İnceden, yaklaşık 2 yıldır mücadele edilen korona virüs salgınından kurtulmanın en önemli yolunun maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulması, devletin uyguladığı kısıtlamalara riayet edilmesinden geçtiğini kaydetti. Hastalığın oyun yada şaka olmadığını vurgulayan Seda hemşire, "Lütfen yasalara ve kurallara uyalım. Gerçekten işimiz yoksa, bir şekilde belge alarak, sokak sokak, cadde cadde gezmeyelim. Kısıtlamada güvenlik güçlerini atlatabilirsiniz ama virüse yakalandığında bu hastalığı atlatamayabilirsiniz. Kendi sağlığınız için dışarı çıkmayın. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Bana bir şey olmaz diye düşünmeyin. Virüs ile inatlaşmayın. Virüs ile inatlaşma olmaz. Zayıf anınızda, direncinizin düşük olduğu anda yakalar, sağlığınızda kapanmayan yaralar açabilir. Virüs ile inatlaşma olmaz yoksa kazanan virüs oluyor" diye konuştu.
Bayram sonuna kadar uygulanacak olan kısıtlamada kimsenin evlerinden çıkmamasını da isteyen İnceden, hastalık nedeniyle ara verdiği mesleğine tekrar döndüğünü ve hastalıkla mücadele edenlere el uzatmaya, yardımcı olmaya devam edeceğini de kaydetti.
Mesleğin temelinde özveri ve fedakarlık yattığını kaydeden İnceden, meslektaşlarının Hemşirer Haftası'nı da kutlayarak, "Hemşirelik mesleği sadece bakım ve tedavi yapmakla sınırlı değil. En iyi ilaç sevgiyi paylaşabilmektir. Temelinde vicdan, özveri empati ve fedakarlık yatmaktadır. Bizim mesleğini diğer mesleklerden ayrı kılan en büyük özellik ise hastalarımızın isimleriyle değil de hikayeleriyle anımsayacak kadar hayatlarına dokunuyor olmamızdır. Mesleğimizin en önemli yönü, en değerli varlık olan insanların kendi kendisine yetersiz olduğu durumlarda bizler yardımlarına yetişiyor olmamızdır. Mesleğimiz çok severek yapmaktayız Bizler aklımızla ve gözümüzle görür yüreğimle hisseder bilgimizle hayat kurtarırız. Böyle kutsal bir mesleğin mensubu olduğum için gurur ve mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
İnceden sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de tepki göstererek, herkesin bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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