Malatya Büyükşehir ekipleri 7/24 görev başında Başkan Gürkan, “Bütün alanlarda hizmet veren bir belediye var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir ekipleri 7/24 görev başında Başkan Gürkan, “Bütün alanlarda hizmet veren bir belediye var”

İHA

Malatya Büyükşehir ekipleri 7/24 görev başında Başkan Gürkan, “Bütün alanlarda hizmet veren bir belediye var”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirler doğrultusunda sorumluluk alanlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı süresince çalışmalarını sürdürecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, Ramazan Bayramı süresince yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Aşıcı, “Ramazan Bayramı temizlik çalışmalarını bir hafta öncesinden ekiplerimizle başladık. Vatandaşlarımızın yaptıkları alışverişlerden sonra ve temizliklerinden sonra bizlerde ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı bizlerle birlikte takip eden Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’a da teşekkür ederiz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ramazan ayını tuttuğumuz oruçlarla birlikte neticelendirdik. İçerisinde Kadir Gecesini de barındıran Ramazan ayı içerisinde hemşerilerimiz yaptıkları hayırların kabul olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayını milletçe buruk olarak kutlayacak olsak bile netice itibariyle Ramazan ayının sonunda bayrama eriştiğimiz için Cenabı Allah’a sonsuz şükür ediyoruz. Ramazan ve Bayramın yüzü suyu hürmetine içerisinde bulunduğumuz durumun en büyük etkeni olan korona virüsün milletimizin ve insanlığın yakasından düşmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
Vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum ki; Devletimiz ve Belediyemiz hep ayaktadır. 7/24 esasına göre çalışan belediyemiz ve personellerimiz gerek altyapı, su ve kanalizasyonla ilgili olsun, gerek yol ve asfaltla ilgili olsun, gerek çevre temizliği ile ilgili olsun, gerek haşere ve ilaçlama noktasında olsun ve gerekse de diğer alanlarda olsun 7 gün 24 saat çalışan bir belediye var. Arkadaşlarımız tarafından caddelere ve sokaklara bırakılan çöplerin, poşetlerin ve atıkların alınması noktasında yoğun bir çalışma içerisine girilecek.
Ben hemşerilerimizin müsterih olmasını istiyorum. Özellikle 185 MASKİ çağrı merkezimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. Altyapı ile ilgili bütün iş ve işlemler 24 saat 185 çağrı merkezimize başvurdukları takdirde eksik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında ilgili nöbetçi ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde
olacaklar. Yine 444 51 44 çağrı merkezimiz de 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Belediyemizle ilgili şikâyet veya içerisinde bulundukları durumlarla ilgili ihtiyaç söz konusu olduğu takdirde çağrı merkezimizi arayarak özellikle vatandaşlarımızın isteklerinin giderilmesi ve çözülmesi noktasında belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde olacaktır.
Göreve çıkan ve görevde olan arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Türkiye’nin en temiz şehirlerinden biri olan ve Darül Rifat insanının, Malatya insanının layık olduğu temizliği, tertibi ve intizamı da arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat çalışarak özverileriyle ve fedakârlıklarıyla büyük gayretler gösteriyorlar. Ben çalışma arkadaşlarımın ve bütün hemşerilerimin Ramazan Bayramlarını kutluyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret ...
(Özel) Pandemi kahramanı virüsle mücadele tüyoları 4 yılık hemşire Seda İnce: “Virüsle inatlaşma olmaz” "Yemeklerimize dikkat edip beslenmemize önem verdik" "Salgın döneminde bol bol su tükettik
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi kahramanı virüsle mücadele tüyoları 4 ...
800 yıllık namazgâhta bayram namazı sevinci
YEREL HABERLER 800 yıllık namazgâhta bayram namazı sevinci
Yarım asırdır engelli kocası ve çocuklarına bakıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır engelli kocası ve çocuklarına bakıyor
Şehitlikte hüzünlü bayram
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü bayram
Malatya'da bayram namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazında camiler doldu
Başkan Çınar'dan Tohma ziyareti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Tohma’nın çehresi sosyal ve sportif yatırımlarla değişiyor”
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan Tohma ziyareti Yeşilyurt Belediye ...
Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
YEREL HABERLER Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
Milletvekili Fendoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı
Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Kızılay'dan erken bayram coşkusu
YEREL HABERLER Kızılay'dan erken bayram coşkusu
Bayram alışverişi Covid-19’u unutturdu
YEREL HABERLER Bayram alışverişi Covid-19’u unutturdu
Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
YEREL HABERLER Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Muhtarlardan anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Muhtarlardan anlamlı ziyaret
Baro Başkanı Han'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han'dan bayram mesajı
Başkan Gürkan’dan şehit ailelerine ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit Ramazan Günaydın ve Şehit Semih Özbey’in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan şehit ailelerine ziyaret Malatya ...
Jandarmadan şehitlere vefa
YEREL HABERLER Jandarmadan şehitlere vefa
Malatya'da ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı
YEREL HABERLER Malatya'da ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı
Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'den İsrail tepkisi AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: "Bu zulme sessiz kalanlar insanlığın maşeri vicdanında mahkum olacaklar”
YEREL HABERLER Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'den İsrail ...
Milletvekili Kahtalı’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan bayram mesajı
Başkan Güder’den bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den bayram mesajı
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kızılay’dan
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kızılay’dan
Malatya’da pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Malatya’da pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı