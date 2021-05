Başkan Güder’den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Bu mukaddes vatan topraklarında yaşadığımız sürece hepimizin şehit ve gazilerimize minnet ve vefa borcu vardır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Başkan Güder, ilk olarak 1993 yılında İstanbul’da, teröristlerle girdiği çatışmada Gazi olan, Polis Memuru Abdurrahman İnce’yi evinde ziyaret etti. Gazi İnce ve ailesiyle uzun süre sohbet eden ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Güder, ailenin bayramını tebrik etti. Bu ziyaretinden ardından Başkan Güder, 1996 yılında Şırnak Silopi’de terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Arkın’ın baba ocağını ziyaret etti. Başkan Güder, Şehit Yusuf Arkın’ı dualarla yad ederek, şehit ailesinin acısını paylaştı. 70 yaşındaki Şehit babası Mehmet Arkın ve ailesinin bayramını tebrik eden Başkan Güder, Şehit aileleri ve gazilerin her daim emrinde olduklarını belirtti.



“Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin”

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit babası Mehmet Arkın, “Ramazan bayramı nedeniyle misafirlerimiz bugün bizleri ziyaret ettiler. Hoş geldiler. Gelmelerini bekliyordum. Hepsini seviyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bugüne kadar ne tür sıkıntım varsa bizlerin yanında oldular. Bayram ziyaretleri bizleri mutlu etti” dedi.



“Şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır”

Şehitlik makamının önemine değinerek, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Şehitlerimize ne kadar dua etsek azdır. Şehitlik mertebesi çok önemli bir mertebedir. Onlar vatan için canlarını seve seve vermiş ve bugün bizim rahat yaşamamıza vesile olmuşlardır. Şehidimizin ailesine rabbimden sabır diliyorum. İnşallah şehit kardeşimiz de kendilerine şefaatçi olur. Bizleri bu güzel karşılamalarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir”

Bu mukaddes vatan topraklarında yaşadığımız sürece herkesin şehit ve gazilerimize minnet ve vefa borcu olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm İslam alemi ve ailemizin mübarek bayramı kutlu olsun. Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle dış ülkeler tarafından üzerine oyunlar oynanan bir ülkedir. Civar ülkelere de baktığımızda onların durumları gözler önünde. Bugün dimdik ayakta durabiliyorsak, vatandaşlarımızın ülkelerine bağlılığından kaynaklanıyor. Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Vatanımızı, korumak için canını düşünmeden görev yapan tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Bu mukaddes vatan topraklarında yaşadığımız sürece hepimizin şehit ve gazilerimize minnet ve vefa borcu vardır. Bu borcu ne yaparsak yapalım ödememiz mümkün değildir ancak şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkarak ailelerinin yanlarında olup minnet duygularımızı ifade etmemiz, üzerimize düşen en önemli vazifelerdendir. Rabbim ailemize sabırlar versin. Bizler her daim onlarında yanında ve emrindeyiz. Güvenlik güçlerimizin ayağı taşa takılmasın” şeklinde konuştu.



“Bizler her daim onların emrindeyiz”

Tüm Şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Pandemi nedeniyle buruk geçen Ramazan bayramında, gazilerimiz ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Herhangi bir istekleri olup olmadığını sorarak, onlarla hasbihal ettik. Bu vatan için canlarını feda etmiş askerlerimizin, polislerimizin, şehitlerimizin aileleri bizler için mukaddestir. Onların her zaman başımızın üstünde yeri vardır, emrindeyiz. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin bayramını kutluyorum. Rabbim inşallah daha sağlıklı sıhhatli günlerde bayramlar yaşamayı nasip etsin” dedi.

Ziyaretin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şehit ailesine Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

