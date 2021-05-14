Yeni Malatyaspor ile Galatasaray’a 8. kez karşılaşacak

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’de 8. kez karşı karşıya gelecek.

Matematiksel olarak Lig’de kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 42. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumunda oynanacak. Geçmişte Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig’de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez, Yeni Malatyaspor 2 kez galip geldi, 1 müsabakada beraberlikle sona erdi.

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