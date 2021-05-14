Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük paylaşımı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük’ün lig karnesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Süper Lig’de 41. hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu, ligin en çok gol atan yerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Adem Büyük, 16 golün 9'unu penaltıdan kaydederken 3’de asist yaptı. Yeni Malatyaspor’da sosyal medya üzerinden Adem Büyük’ün lig karnesini paylaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takımın kamp kadrosunu açıklamasının ardından yapılan paylaşım dikkat çekerken, Yeni Malatyaspor paylaşımını 'Yorumsuz' açıklamasıyla yaptı.

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