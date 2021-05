MTÜ’den online bayramlaşma

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Covid19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrim içi program, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ akademik ve idari personelleri ve MTÜ öğrencilerinin katılımları ile düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve üniversite üst yönetiminin de katıldığı online bayramlaşma, akademik, idari personelin ve öğrencilerin farklı saatlerde katılımıyla iki bölüm şeklinde gerçekleşti.

MTÜ’nin yerli ve milli yazılımlar ile geliştirdiği uzaktan eğitim sistemi MTÜ UZEM ile gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ederek, “Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı kültürüyle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan günlerdir. Biz büyük bir aileyiz, gönül ister ki geçmiş bayramlarda olduğu gibi siz öğrencilerimiz ile sevdiklerimizle bir arada coşkulu bayram kutlamaları yapalım, ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. Tabi ki biliyoruz ki bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte bu sürecin üstesinde geleceğiz” İfadelerine yer vererek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.



“El ele verirsek her türlü zorluğun ütesinde geliriz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Sizler olmadan kampüsün tadı yok, ben de özlem ile sizler ile bir araya geleceğimiz günleri iple çekiyorum. Aynı şekilde tüm öğretim görevlilerimiz de öyle. Ama şartlar bizi de aşıyor. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Ancak biliyoruz ki bizler çok güçlüyüz, el ele verirsek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu anlamda Çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını düşünerek aldıkları tedbirler ve süreç yönetimleri için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve Bilim Kurulu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karabulut, “Tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, dünyada barışa, huzura, güzel ve sağlıklı yarınlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Üniversitelerine olan özlemlerini belirten öğrenciler de, bu birlikteliğin bir nebze de olsa bu özlemi giderdiğini dile getirdiler. Öğrenciler, tekrar bir araya gelmek istediklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a gerçekleştirmiş olduğu online programlar ve çalışmaları için teşekkür ettiler.

