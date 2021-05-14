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Başkan Çınar, nöbetçi eczaneleri ziyaret etti Çınar: “Kahraman sağlık ordumuzla gurur duruyoruz”

İHA

Başkan Çınar, nöbetçi eczaneleri ziyaret etti Çınar: “Kahraman sağlık ordumuzla gurur duruyoruz”

14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle Yeşilyurt’ta hizmet veren Nöbetçi Eczaneleri ziyaret eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Koronavirüs salgını ve deprem gibi insan hayatını tehdit eden olaylarda büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalışarak isimlerini tarihimize altın harflerle yazdıran kahraman sağlık ordumuzun her biri neferiyle gurur duruyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Numan Özcan ile birlikte 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle Yeşilyurt’ta hizmet veren Nöbetçi Eczaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının hem günlerini hem de bayramlarını tebrik etti.
Eczane sahipleri ve çalışanlarıyla tek tek sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi tedbirleri altında vatandaşlara gece gündüz demeden hizmet veren eczane sahiplerine ve çalışanlarına çiçek ve kahve takımı hediye etti.
Çınar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, “ Öncelikle tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılar Günlerini ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Böylesine bir günde bizleri yalnız bırakmayarak nazik ve duyarlı bir yaklaşımda bulunup eczaneleri ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a, AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi ve Meclis Üyelerine şahsım ve tüm meslektaşlarım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
Tüm eczacıların hem 14 Mayıs Eczacılar Gününü hem de Ramazan Bayramlarını tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Yeşilyurt’umuzda 7/24 hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunan Eczanelerimizi ziyaret ederek çalışanlarımızın hem günlerini hem de bayramlarını tebrik ettik. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını başta olmak üzere depremler ve farklı hastalık süreçlerinde görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getiren, gece gündüz demeden insanların sağlıklı ve huzurlu olması için çaba sarf eden kahraman sağlık ordumuz içerisinde görev yapan tüm sağlıkçılarımızla bizler her zaman gurur duyuyoruz. Onların emeği, gayreti, fedakarlığı ve özverisini her zaman takdirle karşılıyoruz. Koronavirüs salgınının yayılımı önlemek, azaltmak ve bertaraf edilmesi noktasında bütün sağlıkçılarımız büyük bir çaba sarf ediyorlar.Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ilaçların temini noktasında büyük bir çaba sarf eden eczacılarımızın ortaya koyduğu hizmet aşkı ise her türlü takdirin üzerindedir.Son dönemlerde vaka ve vefat sayılarındaki azalmada sağlıkçılarımızın çok büyük rolü ve katkısı vardır. İnşallah hem temizlik, maske ve mesafe kurallarına tam manasıyla uyulması hem de sağlıkçılarımızın gayretleriyle vaka sayısı beş binin altına düşecektir, birlik ve beraberlikle bu hedefe ulaşacağız. Bu vesileyle tüm eczacılarımızın hem bu özel günlerini hem de bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı
Ramazan Bayramını buruk ve hüzünlü geçirdiklerini dile getiren Çınar, “ Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’ya terör devleti, çocuk katili İsrail’in hain ve kalleş saldırılarında çok sayıda kardeşimizi kaybetmenin derin bir hüznünü yaşıyoruz. Gazze ve Kudüs’e yönelik gaddar saldırıların gölgesinde bizlerde bayramı bayram tadında yaşayamıyoruz. Kutsal mekanlara ve mazlum kardeşlerimize yönelik saldırılar hepimizi derinden üzmektedir. Türkiye dışında hiçbir ülkenin ses çıkarmadığı Gazze’deki saldırılara iman gücüyle karşılık vermeye çalışan Müslüman kardeşlerimize karşı orantısız bir şekilde güç kullanıp, büyük küçük demeden herkesi bu mübarek bayram günlerinde katleden İsrail’i şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olayları bizlerde yakından takip ediyoruz, içimiz hüzün dolu, üzüntülüyüz. Şehit ve yaralı sayısının artması hepimizi endişelendirmektedir. Hain ve kalleşçe saldırılarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletirken, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Filistin’li kardeşlerimizin her zaman yanındayız, her türlü zalime ve zulme karşı İslam Birlikteliğinin oluşması için de bizlerde kendi bölgemizde elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan Bayramını Gazze’deki saldırılardan dolayı buruk ve hüzünlü geçiren İslam Coğrafyasındaki tüm kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.
Eczacı Öznur Dağ ise, ziyaretinden dolayı Çınar ile beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.

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