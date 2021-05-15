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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarına fedakarlık vurgusu

İHA

Sağlık çalışanlarına fedakarlık vurgusu

Malatya Valisi Aydın Baruş, pandemi sürecinde Covid19 ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüren sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret eden Vali Baruş, sağlık çalışanlarının bayramlarını aynı zamanda Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.
Hastane ziyaretleri sonrasında açıklama yapan Vali Baruş, pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşandığını ve sağlık çalışanlarının yoğun çabası, üstün gayretleri sayesinde bu sürecin yönetilebildiğini söyledi. Baruş, “Fedakarlıklarla çalışıyorsunuz, pandemi sürecinde ailelerinize bile daha az vakit ayırmak zorunda kaldınız. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın, Allah daima yardımcınız olsun, yoğun dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşadınız, İnşallah alınan tedbirler ile daha rahat bir dönem geçiririz. Emekleriniz, çabanız ve üstün gayretiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile hem Dünya Hemşireler Gününüzü hem de bayramınızı kutluyorum. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice hizmetler vermeyi nasip etsin. Aileleriniz ile birlikte nice güzel bayramlar diliyorum” dedi.
Ziyaretlere İl Müftüsü Veysel Işıldar ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de katıldı. İl Müftüsü Işıldar, pandeminin gitmesi ve sağlık çalışanları için de dua etti.
Bentli, hastanelerin durumu hakkında Vali Baruş’a bilgiler verdi.

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