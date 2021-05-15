Yeni Malatyaspor en farklı mağlubiyeti Karagümrük karşısında yaşadı

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Yeni Malatyaspor, 20202021 sezonunun en farklı mağlubiyetini Karagümrük deplasmanında 30’lık skorla yaşadı.

20202021 sezonunun 41 haftası geride kalırken Yeni Malatyaspor, oynadığı 39 karşılaşmada ağlarında 50 gol gördü ve bu maçlarda 48 gol atmayı başardı. Yeni Malatyaspor, ligde en farklı mağlubiyetini 1. hafta müsabakasında Karagümrük deplasmanında yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan mücadele ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğüyle sona ermişti. Yeni Malatyaspor, en farklı galibiyetini 40. haftada oynanan Rizespor maçında 40’lık skorla aldı.

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