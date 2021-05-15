Mercedes Kadir’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor Filmin oyuncuları netleşmeye başladı

Malatya’da arabası sandığı 3 metre uzunluğundaki sopa ile şehri dolaşan ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Fatih Kaydı’nın hayatını beyaz perdeye taşımak için çalışmalar da sona gelindi.

Senaryosunu Şeyda Delibaşı’nın yazdığı ve yönetmenliğini ise Haydar Işık’ın üstlendiği Mercedes Kadir’in hayatının anlatılacağı filmin çekimlerine Temmuz ayında Malatya’da başlayacağı öğrenildi. UNT filmYapım tarafından beyaz perdeye yansıtılacak filmin ise oyuncuları da netleşmeye başladı. Ümit Acar, Selahattin Taşdoğan, Erdem Akakçe gibi isimlerin yer aldığı film kadrosunda Şahika karakteri ile kadın başrol oyunculuğunu ise Şeyma Deniz oynayacak.

Daha önce de dizi ve çeşitli projelerde yer alan genç oyuncunun ilk sinema filmi olacak Mercedes Kadir filminin ise komedi türü olacağı öğrenildi.



Mercedes Kadir kentin sevilen yüzüydü



Malatya’da arabası sandığı 3 metre uzunluğunda tahta sopanın üzerinde gün boyu kenti dolaşan ve halk arasında "Mercedes Kadir" lakabı ile tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı, solunum yetmezliği rahatsızlığı ile kaldırıldığı hastanede 2020 yılının Nisan ayında hayatını kaybetmişti. Kaydı’nın ölümü sonrası birçok siyasi ve tanınan isim de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlamıştı.



Şeyma Deniz kimdir ?

1996 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Deniz, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Uzun süre marka tanıtım mankenliğinde bulunan Şeyma Deniz, son olarak 'Grift' dizininde rol aldı. Uzun süre sinema oyunculuğu konusunda ünlü isimlerden eğitim alan genç oyuncu, Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan 'Mercedes Kadir' filminde kadın başrol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçecek.

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