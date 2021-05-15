Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ot ve mantar toplamak için çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar ve ot toplamak için dışarı çıkan Vahap D., Gövdepe mevkisinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Vahap D.'yi görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Vahap D.'yi düştüğü yerden çıkardı. Vahap D., ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vahap D.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-05-15 14:25:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.