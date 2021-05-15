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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da semt pazarı kuruldu

İHA

Malatya’da semt pazarı kuruldu

Malatya’da Covid19 tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarında yoğunluğun geçtiğimiz haftaya göre az olduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı pazar yeri genelgesi kapsamında Malatya’da bayramın son gününde semt pazarları açıldı. Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı’nda da esnaf tezgahının başında yerini aldı. Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid19 tedbirleri konusunda uyardılar. Semt pazarında geçtiğimiz haftaya kıyasla bu hafta yoğunluğun az olduğu görüldü.
Pazarda satış yapan esnaf da satışların geçtiğimiz haftaya oranla düşük olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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