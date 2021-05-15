Çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı

Malatya'da çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçük mezrası mevkiinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı elektrik direğine çıkan Ü.H. aşağı inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Ü.H. yapılan kısa süreli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden merdiven yardımıyla aşağı indirildi.

Öte yandan Arapgir Koru Mahallesi Yarımca mevkiinde çıkan bağ evi yangını ile Kernek Mahallesi İpek Caddesi üzerinde meydana gelen ev yangınları da itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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