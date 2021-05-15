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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da terastan düşen kadın ağır yaralandı

İHA

Malatya'da terastan düşen kadın ağır yaralandı

Malatya'da 5 katlı bir apartmanın teras katında aşağı düşen 4 çocuk annesi kadın ağır yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kanije Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan A.U. (44) terasta temizlik yaptıktan sonra toparladığı malzemeleri binanın dış cephesinde bulunan yük asansörüne bırakmaya çalışırken, dengesini kayıp ederek aşağı düştü. Aile yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği apartmanda inceleme yaparken hastaneye kaldırılan A.U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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