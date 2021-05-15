Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Fransa'nın Lorraine şehri Malatya ile kardeş şehir oldu.

Program ile birlikte ilerleyen süreçte Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.

Programın ilk faaliyeti yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması oldu. Malatya’nın kardeş şehri Lorraine olduğunu belirten TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, " TÜGVA ve UID arasında başlayan Gönül Köprüsü Programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Malatya olarak Kardeş şehrimiz Lorraine oldu. Bayram öncesinde bizler de Malatya’da ilçelerimizde yaklaşık 300 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek" dedi.

Türkiye'den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memleketin gençliğine katkıda bulunmak istediklerini belirten Lorraine Bölge Başkanı Şeref Gül ise "UIDTÜGVA Gönül Köprüsü Programı da tam olarak memleketin gençliğine hizmet edecek. Lorraine bölgesi ve Malatya ilimiz arasında kuracağımız gönül köprüsü ile kardeş şehrimiz Malatya’da yaşayan kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olacağız. Sosyal, kültürel, sportif ve öğrenci değişim projeleri ile buradaki ve Malatya’daki kardeşlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak onların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacağız. Malatya’da ki kardeşlerimiz bilsinler ki Lorraine’de onları düşünen Avrupalı kardeşleri var" diye konuştu.

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