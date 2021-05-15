3. Lig Play-Off: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig PlayOff yarı final ilk müsabakasında sahasında 1928 Bucaspor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Nurettin Demir xx, Suat Güz xx

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Nihat Balan xx, Fahri Utku Öçalmaz x (Anıl Balakkız dk.46 x), Emre Gemici xx, Akın Akman xx, Göhkan Payal xx, Ayhan Gürbüz xx (Burak Balaban dk. 85 ?), Deniz Ataç x (Uğurcan İkikardeş dk. 62 x), Erçin Ilgaz xx, İlker Günaslan xx, Mücahit Çakır xx, Halil Çelik xx

1928 Bucaspor: Kıvanç Küçükkarış xx, Ufuk Er xx, Saruhan Fındıkçı xx (Yusuf Can Abay dk. 69 x), Berke Bıyık x (Enes Alıç dk. 66 x), Osman Işıklı xx, Oğuz Aydın xx (Emre Erdem dk. 84 ?), Murat Behram xx, Gökhan Köseoğlu xx, Alper Durak xx, Ahmet Aktaş xx, Burak Sürmeli xx

Goller: Emre Gemici (dk. 37) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Berke Bıyık (dk. 40), Gökhan Payal (dk. 71 k.k.) (1928 Bucaspor)

Kırmızı kartlar: Burak Sürmeli (dk. 34) (1928 Bucaspor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

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