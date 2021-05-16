Asırlık nine koronaya yenildi

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Malatya’da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid19’a yenik düştü.

Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi.

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