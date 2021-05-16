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Malatya’da hukukçular İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü kınadı

İHA

Malatya’da hukukçular İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü kınadı

Malatya’da hukukçular, Filistin bayrağı açarak İsrail zulmünü kınadılar.
Malatya’da, İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü kınamak isteyen bir grup hukukçu, Battalgazi ilçesinde bulunan adliye binası önünde bir araya geldi. Filistin bayrağı açan grup basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan Avukat Necati Karabay, “Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları bin 948 yılından beri İsrail terör devletinin işgali altındadır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının başlangıcında İsrail terör devleti, Filistin halkına saldırmaktan geri durmamıştır. Nitekim Ramazan ayının son cuması olan 7 Mayıs günü Mescidi Aksa’da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırmıştır. İsrail terör devleti saldırılarına Gazze’de devam etmiş ve bu saldırılarda 41’i çocuk ve 23’ü kadın olmak üzere 145 sivil Filistinli şehit olmuş bin 100 kişi ise yaralanmıştır. İsrail terör devleti Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek gasp etmektedir ve biz bu gidişata bir dur demedikçe gasp etmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gaspına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle tam şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duymak ve duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri aşağıda sıraladığımız çağrılarımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. İsrail terör devleti hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarına derhal son vermelidir. İsrail terör devletinin Şeyh Cerrah bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin mülkiyet haklarına karşı gerçekleştirmiş olduğu haksız ve hukuksuz saldırıları ve işgali sona erdirilmelidir. İsrail terör devleti Gazze’ye uyguladığı hukuksuz ablukayı derhal kaldırmalıdır. Filistin halkına karşı savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekte olan İsrailli yetkililer uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır. Bu suçlar yeryüzünde işlenmiş en ciddi ve ağır suçlardan olup dünya barış ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle BM güvenlik konseyi İsrail terör devlerine karşı yaptırım uygulamalıdır. İsrail terör devletinin 2010 yılında abluka altındaki Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisindeki 10 Türk vatandaşının şehit olmasıyla sonuçlanan saldırısı nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında ülkemizde başlatılmış olan ceza yargılamasına devam edilmelidir. Dünya üzerinde sayısı bir buçuk milyarı aşan tüm Müslüman halkları üzerindeki ölü toprağını atmalı, Filistin meselesi hakkında kayıtsız şartsız tek vücut tek ses olmalıdır. Bizler vicdan sahibi hukukçular olarak, İsrail terör devletinin saldırılarını lanetliyor ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve yargı mercilerine başvuruda bulunarak taleplerimizin yerine getirilmesi için sürecin takipçi olacağımızı taahhüt ediyoruz” dedi.
Basın açıklamasının ardından grup, sloganlar atarak İsrail zulmüne tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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