Vali Baruş ve Başkan Gürkan'dan esnafa ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Valisi Aydın Baruş, iş yerlerini açmak için hazırlık yapan esnafları ziyaret ederek, geçmiş bayramlarını kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme kapsamında Pazartesi günü iş yerlerini açmak için hazırlık yapan esnafları ziyaret ederek, geçmiş bayramlarını kutladıktan sonra çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan esnaf ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Malatya olarak Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde ancak buruk bir şekilde kutladıklarını belirtti. Başkan Gürkan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem dini hem de milli bayramlarımızı pandemi salgını ve alınan kısıtlamaların gölgesinde kutladık. Allah’tan dileğimiz ve temennimiz odur ki bu hastalıkların ve kısıtlamaların biran önce son bulmasıdır. Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da esnaflarımız kısıtlamalardan olumsuz yönde etkilendiler. Hükümetimizin yardımlarının yanında Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de esnaflarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde 5 bin aileye iftar, bin aileye de sahurda evlerine sıcak yemek ikramında bulunduk. Ayrıca yine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından binlerce aileye yardımlar yapılırken, Vahap Küçük Hayır Çarşı'mızda da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda, giyim ve ev eşyasına kadar bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ve Vali Baruş ziyaretleri sırasında esnaflardan gelen çay ikramını da geri çevirmeyerek, esnafla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.