Yeni Malatyaspor Lig’i 15. sırada tamamladı

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Yeni Malatyaspor, 40 karşılaşmada topladığı 45 puanla Süper Lig’i 15. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor, 21 takımın yer aldığı zorlu 20202021 sezonunu geride bıraktı. Doğu Anadolu ekibi, 40 karşılaşmada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ligden düşmesiyle Süper Lig’deki tek Doğu Anadolu bölgesi ekibi oldu. Yeni Malatyaspor, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.

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