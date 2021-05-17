Yeni Malatyaspor’lu Hafez’den 9 asist

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Yeni Malatyaspor’un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez bu sezon ligde takımına 9 asistlik katkıda bulundu.

Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki Mısırlı defans oyuncusu Karim Hafez, savunmadaki başarısının yanında hücum oyunuyla da dikkat çekiyor. 20202021 sezonunda 31 maça ilk 11’de başlayan ve 33 maçta görev alan Hafez, 2 bin 845 dakika oyunda kaldı. Mısırlı oyuncu bu karşılaşmalarda 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen Hafez, takımına 9 asistlik katkıda bulundu. Başarılı oyuncunun Yeni Malatyaspor’la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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